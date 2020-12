Sensation in Salzburg! Serienmeister Red Bull Salzburg hat sich mit einer 2:3-(0:0)-Niederlage gegen den WAC in die Winterpause der Bundesliga verabschiedet. Die Kärntner feierten in der 12. Runde dank eines Doppelschlags von Jonathan Scherzer (51.) und Dejan Joveljic (52.) sowie eines Treffers von Eliel Peretz (79.) den ersten Sieg in Salzburg und verbesserten sich in der Tabelle auf Platz sechs. Weil der LASK am Abend bei der Wiener Austria über ein 1:1 nicht hinauskam, überwintern die Salzburger trotzdem auf Platz eins.