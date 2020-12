1400 Freiwillige strömten, wie berichtet, am Freitag zur Typisierungsaktion für Paul und Jasmin. Die gebürtige Vorarlbergerin Julia Vetter (28), die derzeit in Hagenberg lebt, ließ sich bei einer solchen Aktion vom Verein „Geben für Leben“ an der Fachhochschule typisieren. Im November 2019 bekam sie die Nachricht, dass sie als Spenderin für einen Leukämiekranken aus Südeuropa in Frage komme.