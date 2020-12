Dominic Thiem wird von den Vorbereitungsturnieren für die nun erst am 8. Februar beginnenden Australian Open nur den ATP Cup, der 2021 ebenfalls in Melbourne stattfindet, bestreiten. Er steigt damit am 1. Februar in seine nächste Profi-Saison ein. Dies bestätigte sein Manager Herwig Straka. Das heißt, dass Thiem wie erwartet nicht in der Türkei oder Florida Anfang Jänner antritt.