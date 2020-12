Aktuelle Corona-Zahlen aus Kärnten

Von Freitag auf Samstag, jeweils 8 Uhr, wurden in Kärnten 157 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Genesenen ist edoch höher: 201 Menschen, die an Corona erkrankt waren, sind etzt wieder gesund. In diesem Zeitraum wurden sieben coronabedingte Todesfälle gezählt. 262 Corona-Patienten befinden sich derzeit in den Kärntner Krankenhäusern - 15 von ihnen müssen intinsivmedizinisch betreut werden.