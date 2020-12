Das Präparat wurde bereits seit Anfang Dezember zuerst in Großbritannien und dann in mehreren anderen Ländern weltweit per Notfallzulassung freigegeben. Inzwischen haben unter anderem die USA, Kanada, Bahrain, Saudi-Arabien, Mexiko, Ecuador und Chile den Impfstoff genehmigt. Die europäische Arzneimittelagentur EMA wird am Montag ihre Beurteilung über den Pfizer/Biontech-Impfstoff abgeben.