In der Krottenbachstraße müssen die Wasserleitungen saniert werden. Die rot-grün-pinke Allianz möchte die damit verbundenen Arbeiten an der Oberfläche gleich nutzen, um einen baulich getrennten Radweg in beide Richtungen zu errichten. Mit Kopfschütteln reagiert Stadtrat Dominik Nepp (FPÖ): „Zuerst wird gegen den Willen der Döblinger das Parkpickerl eingeführt, und nun sollen rund 280 Parkplätze vernichtet werden.“ Das Geld sollte stattdessen lieber in die Sanierung der anliegenden Gemeindebauten fließen.