Aufgrund des letzten Einkaufssamstags vor Weihnachten in Kombination mit den Corona-bedingt verstärkten Grenzkontrollen ist es an etlichen Übergängen zu Verkehrsstaus gekommen - teils mit erheblicher Länge. Im Burgenland etwa reichte der Stau rund 14 Kilometer weit, in Kärnten war die Blechlawine drei Kilometer lang und auch bei der Einreise nach Österreich musste man mit teils erheblichen Verzögerungen rechnen.