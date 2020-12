Auch beim zweiten Gegentor stand Union-Kicker Marvin Friedrich alleine, der wohl zugeteilte Emre Can sah nicht gut aus. „Da steht bei klarer Mann-Zuteilung der stärkste Kopfballspieler des Gegners zehn Meter frei. Es ist für mich unbegreiflich, wie das passieren kann“, so Hummels. „Wir können es dem Gegner nicht so einfach machen und dürfen ihm nicht so leicht Tore geben, weil man dann in der Bundesliga zu häufig verliert.“