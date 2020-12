Der Verhaftung kamen umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes zuvor - bei den Einreisekontrollen am Karawankentunnel wurde der Verdächtige dann am vergangenen Dienstag geschnappt. Es handelt sich um einen 32 Jahre alten Slowenen, der in seinem Kleinlaster sieben Kartons mit insgesamt 50 Packungen Cannabisblüten gelagert hatte.