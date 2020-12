100 Millionen Euro für Ergänzungs- und Förderunterricht

Es sei klar, dass durch die Phasen des Distanzunterrichts Lernrückstände entstanden seien, so der Minister. Für Ergänzungs- und Förderunterricht kündigte Faßmann Mittel im Ausmaß von rund 100 Millionen Euro an. Details seien in Arbeit, stattfinden soll die Förderung in den Semesterferien. Auch für die Sommerschulen werde es mehr Plätze geben, kündigte der Minister an. Die Ferien blieben bestehen: „Semesterferien wird es geben. Sommerferien wird es auch geben“, präzisierte Faßmann auf Nachfrage.