Anstatt wie ursprünglich geplant am 7. Jänner aufzusperren, bleiben Handel und Gastronomie wegen des dritten harten Lockdowns und vor allem der nicht stark genug sinkenden Infektionszahlen bis inklusive 17. Jänner geschlossen. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) kündigte am Samstagvormittag an, dass der Umsatzersatz bis Jahresende verlängert werde. Damit soll „die größte Not“ gelindert werden, das sei „ein Gebot der Fairness“.