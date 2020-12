„Krone“: Aleks, du bist in den ersten sechs Saisonspielen nur zweimal eingewechselt worden, danach warst du in Meisterschaft und Europa League immer dabei, oft in der Startelf - wieso läuft es jetzt?

Aleksandar Dragovic: Der Trainer rotiert aufgrund der Dauerbelastung wesentlich mehr als in den Vorsaisonen, ich habe jetzt das Vertrauen bekommen. Es hat gut funktioniert, damit steigen das Selbstvertrauen und die Sicherheit.