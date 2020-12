Ab sofort gilt die neue Einreiseverordnung, gemäß derer jeder, der ab diesem Samstag nach Österreich einreist, für zehn Tage in Quarantäne muss. Bis voraussichtlich 10. Jänner verstärkt das Bundesheer seine Kräfte an der Staatsgrenze in Niederösterreich, Kärnten und Tirol, in den restlichen Bundesländern werden Truppen umgeschichtet. An den Grenzübergängen zu Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien und Italien kontrolliert das Bundesheer verstärkt und gemeinsam mit der Polizei, hieß es aus dem Verteidigungsministerium.