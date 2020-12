Das ÖSV-Damenteam steht unter Schock, muss es doch gleich mit Saisonbeginn eine seiner stärksten Speedfahrerinnen für den Winter vorgeben: Nicole Schmidhofer zog sich am Freitag bei ihrem Sturz in der Weltcup-Abfahrt in Val d‘Isere einen Riss des Kreuzbandes und des Seitenbandes im linken Knie zu, wie eine MRT-Untersuchung in der Klinik Hochrum bei Innsbruck bestätigte. Die 31-Jährige wird in ein paar Tagen operiert und fällt damit für die Saison aus.