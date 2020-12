„Es grenzt an ein Wunder, dass mein Happy überlebt hat. Die Giftköder waren noch dazu mit Metallteilen gespickt. Nur meinen Tierärzten ist es zu verdanken, dass ich meinen Kleinen noch habe. Nachbehandlungen sind aber notwendig“, erzählt Manuela Tratnig. Auf beliebten Spazierwegen in Hörtendorf, Limmersdorf und auch auf dem Kreuzbergl in Klagenfurt wurden in den vergangenen Tagen vergiftete Futterpellets gefunden.