Flick: „Die Kirsche auf der Sahnetorte“

Drei Punkte im finalen Akt wären, so Flick, „die Kirsche auf der Sahnetorte“ in diesem Jahr. Mit einem Sieg bei den einen Punkt voranliegenden Leverkusenern würde das Team um David Alaba seine Spitzenposition zurück erobern und - in seiner Auffassung - die Kräfteverhältnisse im deutschen Fußball klarstellen. „Es ist noch mal ein kleines Finale“, heizte Kapitän Neuer das Duell an. „Ich hoffe, dass wir die Positionen in der Tabelle wechseln und wieder auf den ersten Platz springen“, sagte Lewandowski. „Wir sind immer noch im Siegermodus und wollen in diesem Modus bleiben.“