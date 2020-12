Jede Abfahrt ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Es kam nicht von ungefähr, dass Nici Schmidhofer in Val d’Isère just an der Stelle so schwer stürzte, an der vor einer Woche Matthias Mayer bei den Herren spektakulär abgeflogen war. Bei ihm ging’s glimpflicher aus. Beim Sturz von Nicole Schmidhofer kamen aber sofort Gedanken an Silvano Beltrametti hoch. Eine Kolumne von „Krone“-Reporter Herbert Struber.