Europäische Arzneimittelbehörde prüft Zulassung noch

In der EU prüft die Europäische Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung von Impfstoffen. Kommenden Montag wird sie ihre Empfehlung für die Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer abgeben. Fällt diese positiv aus, will die EU-Kommission in einem Schnellverfahren binnen zwei Tagen über die Marktzulassung entscheiden. Zur Bewertung des Moderna-Präparats hat die EMA eine Sondersitzung am 6. Jänner angesetzt. Die EU-Staaten peilen einen Impfstart am 27. Dezember an.