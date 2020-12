Seit Anfang der 80er-Jahre haben sich die Tage mit Schneefall am 24. Dezember in ganz Österreich halbiert. „Für Klagenfurt weist die Statistik den letzten starken Schneefall im Jahr 2010 auf“, so Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Seither gab es in Wien und Eisenstadt sogar nur einmal weiße Weihnachten; in Innsbruck zweimal. Das einzige Weiß, das man in den Landeshauptstädten meist zu sehen bekam, waren einige Schneeflocken, die jedoch nie liegengeblieben sind.