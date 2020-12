„Wir haben dennoch einen guten Herbst gespielt, sind in der Liga noch in Schlagdistanz. Wir wollen versöhnlich ins Jahr 2021 starten. Wir werden zeigen, dass der Rapid-Geist lebt.“ Der Wunsch von Klub-Boss Martin Bruckner für das heutige letzte Spiel des Jahres, gleichzeitig der Rückrunden-Auftakt, in der Südstadt klingt mehr nach einem Auftrag. „Wir werden noch einmal alle Kräfte mobilisieren“, verspricht die Kühbauer-Truppe nach den letzten Horror-Tagen. Gegen die Admira geht es um mehr als nur drei wichtige Punkte für die Tabelle. Denn das „Gefühl“ - positiv oder negativ - nimmt man auch in die kurze Winterpause mit. Eine Pleite beim Schlusslicht wäre daher schwer zu verdauen.