Einheimischer und Polizist verletzt

Dies ging sogar so weit, dass sich ein 26-jähriger Einheimischer mit Gewalt der Durchsuchung widersetzte. Im Zuge der Festnahme stürzte er laut Polizei auf mehrere Gläser und zog sich so Schnittverletzungen am Arm zu. Ein Beamter wurde leicht am Bein verletzt. Nach Abschluss der Erhebungen wird es zahlreiche Anzeigen setzen.