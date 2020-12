Alles anders! Eigentlich sollte sich Dominic Thiem seit einigen Tagen in Australien auf die neue Tennis-Saison vorbereiten, doch Corona kreuzte wieder einmal die Pläne. Seit Montag arbeitet die Nummer drei der Welt in der Südstadt am Konditionsaufbau, hetzte gestern nach der Einheit am Vormittag nach Wien zum „Prozess-Match“ gegen seinen einstigen Coach Günter Bresnik.