Satte 25.000 € kamen zusammen und wurden bereits dem „Netzwerk Tirol hilft“ überreicht. Dabei handelt es sich um die von Tirols LH Günther Platter ins Leben gerufene Soforthilfeinitiative für unschuldig in Not geratene Tiroler. „Mein verbindlichster Dank gilt allen Partnern der café+co Wirtschaftswanderung für ihre Unterstützung und Treue sowie für die Bereitschaft, auch in diesem Jahr unserem Spendenaufruf zu folgen“, betont Fritz Kaltenegger, Geschäftsführer von café+co. In den nunmehr elf Jahren konnten mehr als 275.000 Euro dem „Netzwerk Tirol hilft“ übergeben werden.