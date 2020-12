Ein Jahr geht zu Ende, von dem viele sagen: Das war zum Vergessen! Was wird bleiben und was können wir aus dieser Krise lernen?

2020 wird unvergesslich bleiben, in die persönliche und globale Geschichte eingeschrieben. Lernen können wir ein Plus an solidarischer Verbundenheit und Dankbarkeit für unser Leben. Nichts ist selbstverständlich. Wir brauchen einander. Und wir brauchen Gottes Hilfe – obwohl wir uns oft einbilden, alles machen zu können und gegen alles versichert zu sein. Wir müssen einen neuen Lebensstil lernen. Weniger ist mehr. Unsere Seele braucht auch ein „überweltliches“ Brot. Betlehem heißt übrigens übersetzt „Haus des Brotes“ – wer Jesus aufnimmt, wird innerlich gestärkt.