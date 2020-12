Wegen der Corona-Pandemie wurde die Champions-League-Saison diesmal in nur acht Tagen im Düsseldorfer Arag CenterCourt ausgespielt. 15 Teams nahmen an dem Turnier teil, Zuschauer waren nicht erlaubt. Wels schied in der Vorrunde sieglos aus, war Corona-bedingt aber mit zwei Zwölfjährigen angetreten. Sensationell gelang Youngster Julian Rzihauschek dann sogar ein 3:2-Sieg gegen den Portugiesen Antoine Doyen.