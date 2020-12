Titelverteidiger Frankreich ist bei der Handball-Europameisterschaft der Frauen in Dänemark mit einer überzeugenden Leistung erneut ins Endspiel eingezogen! Das Team von Erfolgstrainer Olivier Krumbholz deklassierte im Semifinale am Freitag in Herning Kroatien mit 30:19 (15:5). Der zweifache Weltmeister trifft im Finale am Sonntag (18 Uhr) auf Norwegen. Der Rekord-Europameister bezwang Gastgeber Dänemark dank einer starken zweiten Hälfte mit 27:24 (10:13).