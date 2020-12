Gaißau-Chef will Verordnung abwarten

Der Neo-Eigentümer der Gaißauer Bergbahnen will hingegen mit seiner Entscheidung noch abwarten. „Als Anwalt weiß ich, dass das Gesprochene oft sehr weit von den erlassenen Verordnungen abweicht. Wir schauen uns zuvor den Text an und entscheiden dann, wie wir weiter vorgehen werden“, sagt Berthold Lindner, der mit seinen Mitarbeitern in den vergangenen Monaten akribisch am Neustart der Skischaukel gearbeitet hat.