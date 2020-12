Hiezu ein erschütternder Brief an mich: „Mein Name ist Karl Irgendwer aus Irgendwo. Seit Monaten ist für mich jeder Tag Freitag, der 13. Es ist jetzt 10 Uhr. Aufstehen? Warum? Also weiterschlafen. 12.30 Uhr. Aufstehen? Wofür? Ach ja, der Hund muss runter. 13.30 Uhr. Essen? Wofür? Für wen? Ach ja, mein Körper braucht Kalorien. Die Heizung funktioniert, mich friert trotzdem. Eiskalt. Mir fehlt die Wärme einer Umarmung. Eines Menschen, der mich hält und meine Seele streichelt. 16 Uhr. Denke die ganze Zeit an meine Frau. Seit drei Jahren im Pflegeheim. Darf sie jetzt nur einmal wöchentlich besuchen. Nur alle sieben Tage an mich drücken. Sie ist 81 und dement. Aber wenn ich ihr sage ,Ich liebe dich‘, lächelt sie glücklich. Und morgen ist wieder Freitag, der 13. Aufstehen? Für wen? Für meine Frau und meinen Hund. Beide brauchen mich. Der einzige Grund, warum mein letzter Tag nicht schon morgen ist.“