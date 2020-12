Indes nutzen die Wiener das Testangebot vor Weihnachten im Austria Center. Seit Freitag ist dafür eine telefonische oder Online-Terminvereinbarung nötig. Kommen können all jene, die in Wien leben oder arbeiten. Alleine am Donnerstag wurden im ACV 1545 Corona-Screenings durchgeführt, zehn davon waren positiv. Direkt vor den Weihnachtsfeiertagen wird ein größerer Ansturm erwartet.