Der VfL Bochum hat zumindest bis am Wochenende den Sprung auf Rang zwei in der zweiten deutschen Bundesliga geschafft! Robert Zulj und Co. feierten am Freitagabend zum Auftakt der 13. Runde gegen den 1. FC Heidenheim einen 3:0-Erfolg und zogen in der Tabelle mit 23 Punkten am Hamburger SV (23) und Greuther Fürth (21) vorbei. Auf Leader Holstein Kiel fehlen den Bochumern zwei Zähler.