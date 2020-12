Internationale Online-Giganten profitieren

Der Handelsverband wiederum ist über die erneute Zwangspause geschockt. „Für unsere Branche ist der dritte harte Lockdown das Worst-Case-Szenario. Der Dezember ist der mit Abstand umsatzstärkste, wichtigste Monat des Geschäftsjahres“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in einer Aussendung. Pro Lockdown-Woche rechne man im Non-Food Handel mit einem Umsatzausfall von rund 900 Mio. Euro. Profitieren würden in erster Linie internationalen Online-Giganten ohne Betriebsstätte in Österreich, die hierzulande kaum Steuern zahlen.