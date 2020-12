Österreichs Nordische Kombiniererinnen haben am Freitag in Ramsau eine gelungene Weltcup-Premiere gefeiert! Zwar wurde es nichts mit einem Podestplatz, aber mit den Rängen 5, 6, 19 und 26 punkteten alle vier ÖSV-Athletinnen im ersten Weltcup der Geschichte. Sigrun Kleinrath landete vor Lisa Hirner auf dem fünften Rang, die ÖSV-Athletinnen wiesen 1:12,6 bzw. 1:25,8 Minuten Rückstand auf die US-Siegerin Tara Geraghty-Moats auf. Die weiteren Podestplätze gingen an Gyda Westvold Hansen (NOR/+1,5 Sek.) und Anju Nakamura (JPN/+13,0).