Daniel Huber ist am Freitagabend in der Qualifikation für das Skisprung-Weltcup-Doppel in Engelberg auf Rang fünf gelandet! Der 27-Jährige hatte nach einem 132-Meter-Sprung 146,7 Punkte auf dem Konto. Besser waren nur der japanische Tagesbeste Yukiya Sato (153,0 Punkte/137 Meter), Piotr Zyla (POL/152,4/132,5), Halvor Egner Granerud (NOR/149,0/139) und Markus Eisenbichler (GER/147,0/134).