Radarboxen scharf gestellt

Die Rotlichtkästen wurden in den Straßenzügen Franckstraße/Goethestraße, Mozartstraße/Dinghoferstraße (in beiden Fahrtrichtungen), Humboldtstraße/Blumauerstraße, Blumauerstraße/Dinghoferstraße und Schachermayerstraße/Nebingerstraße installiert. Die neuen Radarboxen machen ab sofort beim Monalisa-Tunnel (Richtung stadteinwärts), in der Helmholtzstraße 15 und beim Falterweg 35 in Pichling „Jagd“ auf Raser.