Selbst am Freitag, mehr als zwölf Stunden nach dem Brand, ziehen noch immer Rauchschwaden durch das niedergebrannte Wirtschaftsgebäude in Obermieger. „Am Donnerstag um 20.13 Uhr wurden wir alarmiert. Als wir am Einsatzort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand“, berichtet Karl Krammer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mieger, die noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt ist.