Mit einem dicken Ordner voll von Corona-Konzepten und einer Portion Trotz trat Bergbahnchef Anton Bodner am Morgen an der Talstation der Hornbahn vor die Presse. Da musste er noch damit rechnen, dass trotz aller Präventionsmaßnahmen der Skibetrieb am 24. Dezember losgeht und am 26. wieder endet. „Wir werden jede Minute, die uns erlaubt ist, auch nutzen!“, verkündete Bodner. Rund 8000 Saisonkarten (zwei Drittel innerhalb der Region) habe man verkauft. Aufsichtsrats-Vorsitzender und Bürgermeister Klaus Winkler betonte diesbezüglich die gesellschaftspolitische Dimension des Skifahrens – als Lichtblick für Einheimische in düsterer Zeit.