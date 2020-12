Richtig nobel ist der Innenraum mit den burgunderroten Ledersitzbezügen. Übrigens sind auch die Sitze neu und besonders bequem. Da fühlt man sich glatt die eine oder andere Klasse höher positioniert. Allerdings nur vom Gefühl her, weil in Sachen Platzangebot holt der Mazda CX-3 nicht alles raus, was auf 4,28 Länge möglich wäre. Auf der Rückbank müssen zwar auch groß Gewachsene nicht den Kopf einziehen, aber es mangelt an Kniefreiheit. In den Kofferraum passen akzeptable 350 bis 1260 Liter.