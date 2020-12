Hametners Einschätzung fällt kritisch aus, die Probleme beginnen bei den Daten. Bis heute etwa haben sich Innenministerium und AGES nicht auf eine Art der Datendarstellung geeinigt. Doch das ist nicht die einzige Schwierigkeit: „An manchen Tagen wird verspätet oder gar nicht gemeldet. Wenn ein Land Informationen nicht meldet, dann erfahren wir das vielleicht, wissen aber nicht, welches Land, oder es wird einfach gar nicht aktualisiert“, so Hametner. Teilweise würden im 10. Monat der Pandemie immer noch falsche Zahlen veröffentlicht: „Das ist einfach inakzeptabel“. Auch das Contact Tracing sei nicht nachvollziehbar: eine Zeit lang, erklärt Hametner, hatte die Ampelkommission Informationen dazu veröffentlicht, wie viele Infektionsfälle nachverfolgt werden können. „Das ist jetzt aber nicht mehr öffentlich“, so Hemtner enttäuscht. Ebenfalls nicht nachvollziehbar sei das von Gesundheitsminister Rudolf Anschober gesetzte Ziel, in 24 Stunden Verdachtsfälle zu testen, in 24 weiteren Stunden ein Ergebnis zu haben und in den 24 Stunden darauf alle Kontakte nachzuverfolgen: „Ob das jemals ein Bundesland geschafft hat, weiß niemand“.