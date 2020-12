Obwohl 82 Salzburger Kommunen Zweitwohnsitz-Beschränkungsgemeinden sind, können sie weiterhin Zweitwohnsitzgebiete ausweisen. So geschehen Anfang des Jahres in der Pinzgauer Gemeinde Hollersbach. Diese Gesetzeslücke im will Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) nun über das neue Landesentwicklungsprogramm – die Basis der räumlichen Entwicklungskonzepte der Gemeinden – schließen. Die Ausweisung neuer Zweitwohnsitze wird damit stark begrenzt und ist nur erlaubt, wenn die Schaffung leistbaren Wohnraums nicht beeinträchtigt wird und keine wertvollen Freiräume oder landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch genommen werden.