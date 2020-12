Meisten Alko-Unfälle zwischen 17 und 21 Uhr

Der 19-Jährige war im Wrack eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten ihn mit dem hydraulischen Rettungsgerät. Der Verletzte wurde ins Spital gebracht. Ein Alkotest bei ihm ergab 1,38 Promille. Die meisten Alkoholunfälle ereignen sich laut ÖAMTC zwischen 17 und 21 Uhr sowie in den frühen Morgenstunden. Ab Donnerstag steigt die Rate der Promille-Unfälle merkbar an, den Höhepunkt erreicht sie am Samstag. Der Großteil, der an Alkoholunfällen Beteiligten, sind Männer: 87 Prozent. So gesehen ist der 19-Jährige quasi ein Durchschnittstyp - auch kein großer Trost für seine Eltern.