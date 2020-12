„Unser Bürgermeister will keine Zuhörer“

Der „interessierte“ Bürger Dobler versäumte bisher keine Sitzung des Dorfparlamentes, so auch nicht die 38. am Donnerstag. Die war, wie die vorherige, mit Beginn 20 Uhr anberaumt. „Seit die Ausgangsbeschränkungen ab 20 Uhr gelten, setzt unser Bürgermeister die Sitzungen auf genau diese Zeit an“, beschwert sich Dobler, „er will keine Zuhörer. Ich finde das demokratiepolitisch bedenklich.“

Dies ist im Übrigen auch im Landhaus bekannt, weil der Oppositionelle Markus Sint von der Liste Fritz den Landeshauptmann gebeten hat, diesbezüglich zu intervenieren. 35 vorherige Sitzungen hätten um 19 Uhr begonnen. „Die Gemeinden sind autonom“, sagt BM Schöpf, „wir hatten am Donnerstag im Vorfeld eine umfangreiche Arbeitssitzung, außerdem haben wir Mandatare, die vorher die Stallarbeit erledigen müssen.“