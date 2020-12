Wegen einer Einbruchserie in Geschäftslokale im Linzer Süden ab dem Frühjahr 2020 begann das Kriminalreferat des Linzer Stadtpolizeikommandos mit umfangreichen Ermittlungen, bei denen ein 22-jähriger Linzer schnell ins Visier der Beamten geriet. Dieser wurde auch am 8. August 2020 bei einem Einbruchsdiebstahl in ein Modegeschäft auf frischer Tat betreten und festgenommen.