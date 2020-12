„Ich wollte die Weihnachtsfeiertage damit verbringen, in einem Krankenhaus auszuhelfen“, teilte Matovic weiter mit. Nun werde er seine Pläne ändern müssen, fügte er hinzu. Matovic hatte vor rund einer Woche am EU-Gipfel in Brüssel teilgenommen, wo sich möglicherweise auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit dem Virus angesteckt hat.