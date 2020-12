Am 24. Dezember macht das fahrbare Gotteshaus um 19 sowie um 23 Uhr auf dem Parkplatz beim Interspar in Eisenstadt (Haidäcker Park) Station, am 25. um 18 Uhr. „Die Tonübertragung läuft wie im Autokino über das Radio. Das hat uns technisch und behördlich herausgefordert, aber der Herr findet immer neue Wege“, berichtet der evangelische Diakon Oliver Könitz. „Es wird auch ein Miteinander geben, da Gebete und Fürbitten von den Besuchern via Handy in die Mobile Kirche gesendet werden können“, ergänzt Thomas Haffer, Vorsitzender der Evangelischen Jugend.