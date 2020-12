Gelatine, Glukosesirup, Zitronensäure, Wasser - an Gummibären denken sofort jene, die die Zutaten hören, aus denen Florian Hartmann und Melanie Baumgartner mit anderen Forschern an der Johannes-Kepler-Universität in Linz biologisch abbaubare Biogele herstellten. Sie sind Basis für nachhaltige Elektronik und Robotik.