In der Not wird man bekanntlich erfinderisch: Weil in der Gemeinde Grundlsee die Hälfte aller Bauernhöfe bereits aufgeben musste, startet der Bürgermeister eine Rettungsaktion für die wenig verbliebenen Betriebe. Mithilfe von Spenden aus der Bevölkerung will man den Landwirten ein Grundeinkommen sichern.