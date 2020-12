Massenandrang am vergangenen Wochenende

Grund für die verschärften Maßnahmen war wohl der Massenandrang in den Einkaufsstraßen der Stadtzentren des Landes sowie in den Lokalen am vergangenen Wochenende. In Rom musste wegen starken Andrangs der Platz um den Trevi-Brunnen von der Polizei abgeriegelt werden. In einigen Regionen durften nach sechs Wochen Teil-Lockdown Geschäfte und Lokale wieder öffnen.