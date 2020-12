Sturm Graz geht zumindest als Dritter der Fußball-Bundesliga in die Winterpause. Die Steirer feierten beim 3:0 zuhause gegen SKN St. Pölten am Samstag den fünften Ligasieg in Folge und liegen vor den Sonntagspielen der 12. Runde nur einen Punkt hinter Tabellenführer Salzburg. Sturm hat aber ein verschobenes Spiel in der Hinterhand. Der Tabellensechste St. Pölten könnte am Sonntag noch aus den Top sechs rutschen.