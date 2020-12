Schmidhofer wurde unmittelbar nach ihrem schweren Sturz in Begleitung von Teamarzt Dr. Helmuth Eggl in das Krankenhaus in Bourg-Saint-Maurice gebracht, um den Grad der Verletzung abzuklären. „Die vorläufige Untersuchung ergab den Verdacht auf einen vorderen Kreuzband- und Seitenbandriss im linken Knie“, berichtet der ÖSV via Aussendung.