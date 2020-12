Kurz rechnet mit „viel Kritik“ an neuem Lockdown

Der Bundeskanzler rechnet mit „viel Kritik an jeder einzelnen Maßnahme“. Ohne Einschränkungen gäbe es aber keine Möglichkeit, durch diese Pandemie zu kommen. „In Zeiten einer Pandemie eine Kulturveranstaltung durchzuführen oder in den Urlaub zu fahren, ohne zuvor zu testen, ist leider unmöglich“, sagte Kurz. Einen weiteren Appell richtete der Kanzler an all jene, die den Ernst der Lage noch nicht erkannt hätten: „In Österreich sterben jeden Tag mehr als 100 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion.“ Das sei der Grund, warum man diesen Weg solidarisch gehen müssen, bis man aufgrund der Impfung wieder zur Normalität zurückkehren könne.